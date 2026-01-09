Крупная строительная компания Азербайджана ликвидируется
- 09 января, 2026
- 15:08
Крупная строительная компания Азербайджана - ООО "Avant Group" объявила о своей ликвидации.
Об этом сообщает Report ссылкой на газету "Налоги" Государственной налоговой службы (ГНС).
Согласно информации, кредиторы могут предъявить свои требования в течение двух месяцев по адресу компании: город Баку, Ясамальский район, Тбилисский проспект, дом 49C.
Напомним, что "Avant Group" была зарегистрирована в январе 2024 года. Ее уставной капитал составляет 100 манатов.
