Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране

    Крупная строительная компания Азербайджана ликвидируется

    Бизнес
    • 09 января, 2026
    • 15:08
    Крупная строительная компания Азербайджана ликвидируется

    Крупная строительная компания Азербайджана - ООО "Avant Group" объявила о своей ликвидации.

    Об этом сообщает Report ссылкой на газету "Налоги" Государственной налоговой службы (ГНС).

    Согласно информации, кредиторы могут предъявить свои требования в течение двух месяцев по адресу компании: город Баку, Ясамальский район, Тбилисский проспект, дом 49C.

    Напомним, что "Avant Group" была зарегистрирована в январе 2024 года. Ее уставной капитал составляет 100 манатов.

    компания строительство ликвидация налоговая служба Avant Group
    Azərbaycanın iri tikinti şirkəti ləğv olunur

    Последние новости

    15:42

    Авиакомпания flydubai отменила 17 рейсов из Дубая в иранские города

    Другие страны
    15:30

    Ровшан Тагиев: За год число ДТП в стране сократилось на 12%

    Происшествия
    15:29

    Фуад Мамедов: Чистота азербайджанского языка — ответственность всего общества

    Внутренняя политика
    15:24

    AZAL отменил рейс Баку–Тегеран–Баку

    Инфраструктура
    15:21

    В Баку началось строительство новых автомобильных и пешеходных тоннелей

    Инфраструктура
    15:19
    Фото

    Азербайджан отправил в Армению вторую партию нефтепродуктов

    Энергетика
    15:19

    В Азербайджане арестован подозреваемый в сотрудничестве с иностранными спецслужбами

    Происшествия
    15:16

    В грантовых конкурсах для НПО сделают акцент на чистоте азербайджанского языка

    Внутренняя политика
    15:10

    В Кыргызстане задержаны семь человек по подозрению в торговле наркотиками

    В регионе
    Лента новостей