Крупная строительная компания Азербайджана ликвидируется

Крупная строительная компания Азербайджана - ООО "Avant Group" объявила о своей ликвидации.

Об этом сообщает Report ссылкой на газету "Налоги" Государственной налоговой службы (ГНС).

Согласно информации, кредиторы могут предъявить свои требования в течение двух месяцев по адресу компании: город Баку, Ясамальский район, Тбилисский проспект, дом 49C.

Напомним, что "Avant Group" была зарегистрирована в январе 2024 года. Ее уставной капитал составляет 100 манатов.