    Azərbaycanda istehlak bazarı 5 % böyüyüb

    Biznes
    • 15 oktyabr, 2025
    • 17:19
    Azərbaycanda istehlak bazarı 5 % böyüyüb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanda istehlakçıların tələbatlarının ödənilməsi məqsədilə satılmış malların və göstərilmiş xidmətlərin dəyəri 59 milyard manat olub.

    "Report" bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 4,9 % çoxdur.

    Hesabat dövründə ümumi dəyərin 78,7 %-ni pərakəndə ticarət dövriyyəsi, 17,9%-ni əhaliyə göstərilmiş ödənişli xidmətlərin dəyəri, 3,4 %-ni isə ictimai iaşə dövriyyəsi təşkil edib.

    Qeyri-dövlət sektorunda fəaliyyət göstərən təsərrüfat subyektlərinin satdığı malların və göstərdiyi xidmətlərin dəyəri ötən ilin 9 ayına nisbətən 4,8 % artaraq 56,6 milyard manat olub, onun 44,2 %-i fərdi sahibkarların fəaliyyəti sayəsində formalaşıb.

    9 ayda bir istehlakçı orta hesabla ayda 640 manat və yaxud illik müqayisədə nominal ifadədə 57,7 manat çox vəsait xərcləyib.

    istehlak bazarı Dövlət Statistika Komitəsi göstərilmiş xidmətlər

