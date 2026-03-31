В Азербайджане подготовят поправки для предотвращения домогательств на рабочем месте

В Азербайджане до июня текущего года планируется подготовить и представить соответствующим структурам предложения по совершенствованию законодательства, направленного на предотвращение дискриминации и сексуальных домогательств в трудовых отношениях.

Как сообщает Report, это отражено в Дорожной карте на 2026 год по индикатору "Рабочая сила" отчета Business Ready группы Всемирного банка.

В документе также предусматривается проведение законодательных реформ в сфере трудовых отношений и занятости.

В частности, до июня текущего года планируется завершить согласование с государственными органами предложений о введении почасовой минимальной заработной платы.

Кроме того, будет подготовлен пакет предложений по приведению норм об удержаниях из заработной платы в соответствие с международными стандартами.

В Дорожной карте также предусмотрена подготовка и согласование законопроекта об ужесточении административной ответственности за нарушения трудовых прав детей.

Одновременно предусматривается подготовка проекта решения об утверждении "Национального технического регламента о безопасности средств индивидуальной защиты".

Кроме того, планируется урегулирование в нормативных правовых актах правового статуса лиц, привлеченных к трудовой деятельности в качестве "стажеров".

Срок исполнения мероприятий, предусмотренных Дорожной картой, установлен до 1 июня 2026 года. Основным исполнительным органом по документу является Министерство труда и социальной защиты населения.