В Азербайджане внедрят систему двухступенчатого пропуска товаров - ЭКСКЛЮЗИВ
- 09 апреля, 2026
- 09:49
В Азербайджане в целях повышения гибкости бизнес-процессов и упрощения торговых операций в таможенной сфере планируется разработка новых нормативно-правовых документов.
Согласно информации, полученной Report, с целью минимизации затрат на хранение и обеспечения более оперативной доставки продукции потребителям предусмотрено формирование нормативной базы для внедрения двухступенчатого механизма пропуска товаров.
Ожидается, что данные работы будут завершены Государственным таможенным комитетом (ГТК) до 1 декабря текущего года.
Кроме того, планируется совершенствование нормативно-правовой базы для создания системы предварительного информирования о международных грузоперевозках. Эта работа будет осуществляться ГТК совместно с Министерством цифрового развития и транспорта.
Параллельно предусмотрена подготовка проектов нормативно-правовых актов, связанных с внедрением статуса уполномоченного экономического оператора.
Все указанные меры планируется реализовать до конца текущего года.