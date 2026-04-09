В Азербайджане внедрят систему двухступенчатого пропуска товаров - ЭКСКЛЮЗИВ

В Азербайджане в целях повышения гибкости бизнес-процессов и упрощения торговых операций в таможенной сфере планируется разработка новых нормативно-правовых документов.

Согласно информации, полученной Report, с целью минимизации затрат на хранение и обеспечения более оперативной доставки продукции потребителям предусмотрено формирование нормативной базы для внедрения двухступенчатого механизма пропуска товаров.

Ожидается, что данные работы будут завершены Государственным таможенным комитетом (ГТК) до 1 декабря текущего года.

Кроме того, планируется совершенствование нормативно-правовой базы для создания системы предварительного информирования о международных грузоперевозках. Эта работа будет осуществляться ГТК совместно с Министерством цифрового развития и транспорта.

Параллельно предусмотрена подготовка проектов нормативно-правовых актов, связанных с внедрением статуса уполномоченного экономического оператора.

Все указанные меры планируется реализовать до конца текущего года.