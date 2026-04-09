    В Азербайджане внедрят систему двухступенчатого пропуска товаров - ЭКСКЛЮЗИВ

    В Азербайджане в целях повышения гибкости бизнес-процессов и упрощения торговых операций в таможенной сфере планируется разработка новых нормативно-правовых документов.

    Согласно информации, полученной Report, с целью минимизации затрат на хранение и обеспечения более оперативной доставки продукции потребителям предусмотрено формирование нормативной базы для внедрения двухступенчатого механизма пропуска товаров.

    Ожидается, что данные работы будут завершены Государственным таможенным комитетом (ГТК) до 1 декабря текущего года.

    Кроме того, планируется совершенствование нормативно-правовой базы для создания системы предварительного информирования о международных грузоперевозках. Эта работа будет осуществляться ГТК совместно с Министерством цифрового развития и транспорта.

    Параллельно предусмотрена подготовка проектов нормативно-правовых актов, связанных с внедрением статуса уполномоченного экономического оператора.

    Все указанные меры планируется реализовать до конца текущего года.

    Государственный таможенный комитет Упрощение торговых операций Двухступенчатый пропуск товаров Международные грузоперевозки
    Azərbaycanda gömrük sahəsində malların ikipilləli buraxılış mexanizmi tətbiq olunacaq - EKSKLÜZİV
    Azerbaijan to introduce two‑stage customs clearance mechanism

