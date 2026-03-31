В Азербайджане ожидаются реформы в сфере патентов и интеллектуальной собственности

В Азербайджане будет проведен анализ существующей правовой и институциональной базы в области защиты прав интеллектуальной собственности, патентного управления и механизмов лицензирования с точки зрения соответствия и выявления пробелов.

Как сообщает Report, предусматривается проведение анализа относительно внесения изменений в закон "О патентах", а в случае необходимости - подготовка и представление по назначению соответствующего законопроекта.

Выполнение этих мероприятий планируется до сентября.

Реализацию мероприятий обеспечат Агентство интеллектуальной собственности, Министерство цифрового развития и транспорта, Министерство науки и образования, Министерство юстиции и Государственное агентство по антимонополии и надзору за потребительским рынком.