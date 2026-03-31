    В Азербайджане ожидаются реформы в сфере патентов и интеллектуальной собственности

    В Азербайджане будет проведен анализ существующей правовой и институциональной базы в области защиты прав интеллектуальной собственности, патентного управления и механизмов лицензирования с точки зрения соответствия и выявления пробелов.

    Как сообщает Report, предусматривается проведение анализа относительно внесения изменений в закон "О патентах", а в случае необходимости - подготовка и представление по назначению соответствующего законопроекта.

    Выполнение этих мероприятий планируется до сентября.

    Реализацию мероприятий обеспечат Агентство интеллектуальной собственности, Министерство цифрового развития и транспорта, Министерство науки и образования, Министерство юстиции и Государственное агентство по антимонополии и надзору за потребительским рынком.

    Закон О патентах Защита интеллектуальной собственности Агентство интеллектуальной собственности Азербайджана
    Azərbaycanda patent və əqli mülkiyyət sahəsində islahatlar gözlənilir

