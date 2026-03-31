İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13
    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13

    Azərbaycanda patent və əqli mülkiyyət sahəsində islahatlar gözlənilir

    Biznes
    31 mart, 2026
    • 13:10
    Azərbaycanda patent və əqli mülkiyyət sahəsində islahatlar gözlənilir

    Azərbaycanda əqli mülkiyyət hüquqlarının qorunması, patent idarəçiliyi və lisenziyalaşdırma mexanizmləri üzrə mövcud hüquqi və institusional çərçivənin uyğunluq və boşluqlar baxımından təhlili aparılacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu istiqamətdə "Patent haqqında" qanunda dəyişikliklərin edilməsi ilə bağlı təhlillərin aparılması, zərurət yarandığı halda isə müvafiq qanun layihəsinin hazırlanaraq aidiyyəti üzrə təqdim edilməsi nəzərdə tutulur.

    Bu tədbirlərin sentyabra qədər icrası planlaşdırılır.

    Eyni zamanda "Əmtəə nişanları və coğrafi göstəricilər haqqında" qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi məqsədilə də təhlillər aparılacaq və zərurət olduqda qanun layihəsi hazırlanacaq.

    Bununla yanaşı, açıq elm və süni intellekt texnologiyalarının tətbiqi kontekstində risklərin, etik təsirlərin və ekoloji uyğunluğun beynəlxalq təcrübə əsasında ilkin diaqnostik qiymətləndirilməsi həyata keçiriləcək.

    Həmçinin patentlə mühafizə olunan sənaye mülkiyyəti obyektlərindən elmi-tədqiqat məqsədilə istifadəyə dair istisnaların qanunvericilikdə müəyyən edilməsi planlaşdırılır.

    Qeydiyyata alınmış əmtəə nişanından istifadə ilə bağlı hüquq sahibinin öhdəlik götürməsi tələbinin də qanunvericilikdə təsbit edilməsi nəzərdə tutulur.

    Tədbirlərin icrasını Əqli Mülkiyyət Agentliyi, Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi, Elm və Təhsil Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi və Prezident yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyi təmin edəcək.

    Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyi Patent haqqında qanun

    Son xəbərlər

    13:22

    Baş Prokurorluq: Daşkəsəndə zorakılıq iddiası üzrə ibtidai istintaq aparılır

    Hadisə
    13:17

    Mahaçqalada su basmış evlərdən 300-dən çox insan təxliyə edilib

    Region
    13:10

    Azərbaycanda patent və əqli mülkiyyət sahəsində islahatlar gözlənilir

    Biznes
    13:09

    Gəncədə keçiriləcək yeniyetmə cüdoçular arasında Avropa Kubokunda 11 ölkə iştirak edəcək

    Fərdi
    13:07

    Bakıda qardaşını güllələyərək qətlə yetirməkdə təqsirləndirilən şəxs barəsində cinayət işi başlanılıb

    Hadisə
    13:05
    Foto

    Növbəti köç karvanı Xocavənd şəhərinə çatıb - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    13:01

    Azərbaycanda sərnişindaşımada istifadə olunan avtomobillərə dair tələblər dəyişəcək

    İnfrastruktur
    12:57

    Aprelin ilk günündə Azərbaycanda 25 dərəcə isti olacaq

    Ekologiya
    12:56

    Azərbaycanda insanın klonlaşdırılması üsulları patent obyekti kimi tanınmayacaq

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti