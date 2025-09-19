В Азербайджане отменяется госрегулирование цен на услуги таможенных складов
Бизнес
- 19 сентября, 2025
- 12:38
Кабинет министров внес изменения в "Перечень товаров (работ, услуг), цены (тарифы) на которые регулируются государством", утвержденный постановлением от 28 сентября 2005 года.
Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал новое постановление.
Согласно документу, услуги, связанные с временным хранением и хранением на таможенных складах товаров, ввозимых на таможенную территорию Азербайджана и вывозимых с этой территории, за исключением складов, находящихся в распоряжении таможенных органов, исключены из перечня товаров, цены (тарифы) на которые регулируются государством.
Последние новости
12:52
Сахиб Алекперов: SOCAR проявляет интерес к разработке месторождений ТуркменистанаЭнергетика
12:50
В Милли Меджлисе прошла конференция по случаю Дня государственного суверенитета - ОБНОВЛЕНОМилли Меджлис
12:45
Арагчи: Совбез ООН должен вмешаться для решения ядерного вопроса путем дипломатииВ регионе
12:40
Пять рыбных хозяйств переданы МинсельхозуАПК
12:38
В Азербайджане отменяется госрегулирование цен на услуги таможенных складовБизнес
12:36
Фото
Для обслуживания участников и зрителей Формулы-1 выделены 22 медицинские бригадыФормула 1
12:32
Фото
На Гран-при Азербайджана Формулы-1 стартовала первая свободная практикаФормула 1
12:31
В Азербайджане дети, лишенные родительской опеки, получат единовременное пособиеВнутренняя политика
12:25