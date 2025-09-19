Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Бизнес
    • 19 сентября, 2025
    • 12:38
    В Азербайджане отменяется госрегулирование цен на услуги таможенных складов

    Кабинет министров внес изменения в "Перечень товаров (работ, услуг), цены (тарифы) на которые регулируются государством", утвержденный постановлением от 28 сентября 2005 года.

    Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал новое постановление.

    Согласно документу, услуги, связанные с временным хранением и хранением на таможенных складах товаров, ввозимых на таможенную территорию Азербайджана и вывозимых с этой территории, за исключением складов, находящихся в распоряжении таможенных органов, исключены из перечня товаров, цены (тарифы) на которые регулируются государством.

    Azərbaycanda gömrük anbarlarında saxlancla bağlı xidmətlərin qiymətini dövlət tənzimləməyəcək

