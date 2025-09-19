В Азербайджане отменяется госрегулирование цен на услуги таможенных складов

Кабинет министров внес изменения в "Перечень товаров (работ, услуг), цены (тарифы) на которые регулируются государством", утвержденный постановлением от 28 сентября 2005 года.

Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал новое постановление.

Согласно документу, услуги, связанные с временным хранением и хранением на таможенных складах товаров, ввозимых на таможенную территорию Азербайджана и вывозимых с этой территории, за исключением складов, находящихся в распоряжении таможенных органов, исключены из перечня товаров, цены (тарифы) на которые регулируются государством.