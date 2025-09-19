Azərbaycanda gömrük anbarlarında saxlancla bağlı xidmətlərin qiymətini dövlət tənzimləməyəcək
Biznes
- 19 sentyabr, 2025
- 12:24
Nazirlər Kabineti 28 sentyabr 2005-ci il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Qiymətləri (tarifləri) dövlət tərəfindən tənzimlənən malların (işlərin, xidmətlərin) Siyahısı"na dəyişiklik edib.
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb.
Qərara əsasən, Azərbaycanın gömrük ərazisinə gətirilən və bu ərazidən aparılan malların, gömrük orqanlarının sərəncamında olan anbarlar istisna olmaqla, müvəqqəti saxlanc və gömrük anbarlarında saxlancı ilə bağlı xidmətlərin qiymətləri (tarifləri) dövlət tərəfindən tənzimlənən malların siyahısından çıxarılıb.
Son xəbərlər
12:47
"Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisində birinci sərbəst yürüş dayandırılıbFormula 1
12:41
Lənkəranda Girdəni çay üzərindəki körpü yenidən qurulacaqİnfrastruktur
12:33
Şəhid anası: Oğlum şəhid dayısının qisasını alacağını deyirdi - VİDEOMultimedia
12:30
Sahib Ələkbərov: "SOCAR Türkmənistanın yataqlarının işlənilməsinə maraq göstərir"Energetika
12:30
Foto
"Formula 1: Azərbaycan Qran-prisində birinci sərbəst yürüş başlayıbFormula 1
12:29
Qabon millisinin üzvü "Lənkəran"a keçibKomanda
12:26
Milli Məclisdə Dövlət Suverenliyi Günü ilə bağlı konfrans keçirilib - YENİLƏNİBMilli Məclis
12:24
Azərbaycanda gömrük anbarlarında saxlancla bağlı xidmətlərin qiymətini dövlət tənzimləməyəcəkBiznes
12:20