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В Азербайджане обсудили разработку налоговых стимулирующих мер для предпринимателей

В Азербайджане обсудили разработку налоговых стимулирующих мер для предпринимателей 15:51
Бизнес
25 октября 2024 г. 16:26
В Азербайджане обсудили разработку налоговых стимулирующих мер для предпринимателей

В Азербайджане обсудили разработку стимулирующих мер для бизнеса на основе предложений налогоплательщиков.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики.

Согласно информации, прошла встреча с налогоплательщиками, зарегистрированными в Главном управлении локальных доходов города Баку, в которой приняли участие начальник Службы налогового омбудсмена Ариф Гулиев, представитель Агентства государственной поддержки неправительственных организаций (НПО) Улькер Сулейманова и ряд руководителей НПО.

Целью мероприятия являлась защита прав налогоплательщиков, расследование причин жалоб налогоплательщиков, борьба с коррупцией и разработка стимулирующих мер на основе предложений налогоплательщиков.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda sahibkarlar üçün təşviqedici paketlərin hazırlanması müzakirə edilib

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