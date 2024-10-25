В Азербайджане обсудили разработку налоговых стимулирующих мер для предпринимателей

15:51

В Азербайджане обсудили разработку стимулирующих мер для бизнеса на основе предложений налогоплательщиков.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики.

Согласно информации, прошла встреча с налогоплательщиками, зарегистрированными в Главном управлении локальных доходов города Баку, в которой приняли участие начальник Службы налогового омбудсмена Ариф Гулиев, представитель Агентства государственной поддержки неправительственных организаций (НПО) Улькер Сулейманова и ряд руководителей НПО.

Целью мероприятия являлась защита прав налогоплательщиков, расследование причин жалоб налогоплательщиков, борьба с коррупцией и разработка стимулирующих мер на основе предложений налогоплательщиков.