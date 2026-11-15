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В Министерстве иностранных дел Азербайджана поздравили Палестину по случаю Дня независимости.

Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице ведомства в соцсети X.

"Искренне поздравляем народ и правительство Палестины с Национальным днем!", – говорится в публикации.