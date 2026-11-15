В Министерстве иностранных дел Азербайджана поздравили Палестину
Внешняя политика
- 15 ноября, 2026
- 10:04
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В Министерстве иностранных дел Азербайджана поздравили Палестину по случаю Дня независимости.
Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице ведомства в соцсети X.
"Искренне поздравляем народ и правительство Палестины с Национальным днем!", – говорится в публикации.
Azərbaycan XİN Fələstini təbrik edib
Azerbaijani Foreign Ministry congratulates Palestine on National Day
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