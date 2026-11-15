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    В Министерстве иностранных дел Азербайджана поздравили Палестину

    Внешняя политика
    • 15 ноября, 2026
    • 10:04
    В Министерстве иностранных дел Азербайджана поздравили Палестину

    В Министерстве иностранных дел Азербайджана поздравили Палестину по случаю Дня независимости.

    Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице ведомства в соцсети X.

    "Искренне поздравляем народ и правительство Палестины с Национальным днем!", – говорится в публикации.

    Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) Государство Палестина
    Azərbaycan XİN Fələstini təbrik edib
    Azerbaijani Foreign Ministry congratulates Palestine on National Day
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