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    Azərbaycan XİN Fələstini təbrik edib

    Xarici siyasət
    • 15 noyabr, 2026
    • 09:54
    Azərbaycan XİN Fələstini təbrik edib

    Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Fələstin xalqını və hökumətini Milli Gün münasibətilə təbrik edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə nazirliyin "X" səhifəsində paylaşım olunub.

    "Fələstin xalqını və hökumətini Milli Günü münasibətilə səmimi-qəlbdən təbrik edirik! Milli Gününüz mübarək!", – paylaşımda qeyd olunub.

    Fələstin dövləti Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN)
    В Министерстве иностранных дел Азербайджана поздравили Палестину
    Azerbaijani Foreign Ministry congratulates Palestine on National Day
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