Azərbaycan XİN Fələstini təbrik edib
Xarici siyasət
- 15 noyabr, 2026
- 09:54
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Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Fələstin xalqını və hökumətini Milli Gün münasibətilə təbrik edib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə nazirliyin "X" səhifəsində paylaşım olunub.
"Fələstin xalqını və hökumətini Milli Günü münasibətilə səmimi-qəlbdən təbrik edirik! Milli Gününüz mübarək!", – paylaşımda qeyd olunub.
В Министерстве иностранных дел Азербайджана поздравили Палестину
Azerbaijani Foreign Ministry congratulates Palestine on National Day
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