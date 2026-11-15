Сирил Ган защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весе
Индивидуальные
- 15 ноября, 2026
- 10:11
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Француз Сирил Ган победил американца Джоша Хокита и защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелой весовой категории.
Как передает Report, поединок прошел в Нью-Йорке.
Бой продлился все пять раундов и завершился победой Гана единогласным решением судей.
Гану 36 лет. На его счету стало 15 побед при 2 поражениях в смешанных единоборствах (ММА). 29-летний Хокит потерпел первое поражение. Ранее он одержал 10 побед подряд.
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