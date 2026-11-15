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    Сирил Ган защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весе

    Индивидуальные
    • 15 ноября, 2026
    • 10:11
    Сирил Ган защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весе

    Француз Сирил Ган победил американца Джоша Хокита и защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелой весовой категории.

    Как передает Report, поединок прошел в Нью-Йорке.

    Бой продлился все пять раундов и завершился победой Гана единогласным решением судей.

    Гану 36 лет. На его счету стало 15 побед при 2 поражениях в смешанных единоборствах (ММА). 29-летний Хокит потерпел первое поражение. Ранее он одержал 10 побед подряд.

    Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC)
    Sirill Qan UFC-nin ağır çəkidə çempionluq titulunu qoruyub saxlayıb
    MiniBoss
    44 filmi

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