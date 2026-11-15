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    Sirill Qan UFC-nin ağır çəkidə çempionluq titulunu qoruyub saxlayıb

    Fərdi
    • 15 noyabr, 2026
    • 10:20
    Sirill Qan UFC-nin ağır çəkidə çempionluq titulunu qoruyub saxlayıb

    Fransalı Siril Qan amerikalı Coş Hokitə qalib gələrək Mütləq Döyüş Çempionatının (UFC) ağır çəkidə çempionluq titulunu qoruyub.

    "Report" xəbər verir ki, Nyu-Yorkda keçirilən döyüş beş raund davam edib və hakimlərin yekdil qərarı ilə Qanın qələbəsi ilə başa çatıb.

    Qeyd edək ki, 36 yaşlı fransalı idmançının hesabında qarışıq döyüş növləri (MMA) üzrə 15 qələbə və 2 məğlubiyyət var. 29 yaşlı Hokit isə karyerasında ilk dəfə uduzub. O, bundan əvvəl ardıcıl 10 qələbə qazanıb.

    Mütləq Döyüş Çempionatı (UFC) idmançılar
    Сирил Ган защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весе
    MiniBoss
    MiniBoss

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