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    WSJ: Иран сохранил до 2,5 тыс. ракет, что противоречит заявлениям Трампа

    Другие страны
    • 15 ноября, 2026
    • 10:27
    WSJ: Иран сохранил до 2,5 тыс. ракет, что противоречит заявлениям Трампа

    Иран располагает арсеналом ракет в количестве от 1 500 до 2 500 ракет, что позволяет Тегерану наносить удары по целям США и их союзников в случае возобновления полномасштабной войны.

    Как передает Report, об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американскую разведку.

    Отмечается, что это противоречит заявлениям президента США Дональда Трампа и других представителей его администрации о практически полном уничтожении военного потенциала Исламской Республики.

    По данным издания, Иран продолжает восстанавливать ракетный арсенал, хотя и медленнее, чем до начала войны. В основном для этого используются ранее накопленные компоненты. Кроме того, у страны сохраняются значительные запасы беспилотников и ракет малой дальности.

    Бывший заместитель помощника министра обороны США по Ближнему Востоку Симона Лидин отметила, что даже минимальная оценка в 1,5 тыс. ракет означает восстановление более половины довоенного арсенала Ирана. Восстановление иранских ракетных запасов стало фактором в обсуждениях администрации Трампа о том, следует ли возобновить удары по Ирану.

    Эксперты отмечают, что это лишь приблизительные цифры, так как Тегеран засекречивает данные о своих запасах, использует вооружение разных производителей и хранит компоненты в подземных объектах. Тем не менее, по словам официальных лиц, очевидно, что Иран сохраняет внушительный запас ракет.

    Как отмечает WSJ, Иран также повысил эффективность ударов по целям на Ближнем Востоке благодаря совершенствованию разведки, систем целеуказания и тактики комбинированного применения ракет и беспилотников. В этом ему, по данным издания, содействуют союзники, в том числе Россия.

    По оценкам экспертов, Москва оказывает Тегерану помощь разведывательными данными, спутниковыми снимками, технологиями и военным опытом. Также сообщается о возможной передаче модифицированных беспилотников "Шахед" и переносных зенитных комплексов.

    Ракетный арсенал Ирана Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке
    WSJ: İranın 2 500-dək raketi var və ABŞ-nin müttəfiqlərinə zərbə endirmək imkanını saxlayır
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