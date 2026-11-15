Эльнур Мамедов прибыл в Исламабад для участия в заседании Совета министров ОЭС
Внешняя политика
- 15 ноября, 2026
- 09:56
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Делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Эльнуром Мамедовым прибыла в столицу Пакистана Исламабад для участия в 30-м заседании Совета министров Организации экономического сотрудничества (ОЭС).
Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщил пакистанский МИД.
В Международном аэропорту Исламабада Эльнура Мамедова встретили сотрудники внешнеполитического ведомства Пакистана.
H.E. Mr. Elnur Mammadov, Deputy Minister of Foreign Affairs of the Republic of Azerbaijan and Head of Delegation, arrived in Islamabad to participate in the 30th ECO Council of Ministers Meeting. He was received at Islamabad International Airport by the officers of MoFA. https://t.co/17Fa4y7PDO— Ministry of Foreign Affairs - Pakistan (@ForeignOfficePk) November 15, 2026
Elnur Məmmədov ECO Nazirlər Şurasının iclasında iştirak etmək üçün İslamabada gedib
Elnur Mammadov arrives in Islamabad for ECO Council of Ministers meeting
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