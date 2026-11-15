Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Эльнур Мамедов прибыл в Исламабад для участия в заседании Совета министров ОЭС

    Внешняя политика
    • 15 ноября, 2026
    • 09:56
    Эльнур Мамедов прибыл в Исламабад для участия в заседании Совета министров ОЭС

    Делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Эльнуром Мамедовым прибыла в столицу Пакистана Исламабад для участия в 30-м заседании Совета министров Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

    Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщил пакистанский МИД.

    В Международном аэропорту Исламабада Эльнура Мамедова встретили сотрудники внешнеполитического ведомства Пакистана.

    Эльнур Мамедов Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) Пакистан
    Elnur Məmmədov ECO Nazirlər Şurasının iclasında iştirak etmək üçün İslamabada gedib
    Elnur Mammadov arrives in Islamabad for ECO Council of Ministers meeting
    44 filmi
    44 filmi

    Последние новости

    10:11
    Сирил Ган защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весе
    Индивидуальные
    10:04
    В Министерстве иностранных дел Азербайджана поздравили Палестину
    Внешняя политика
    09:56
    Эльнур Мамедов прибыл в Исламабад для участия в заседании Совета министров ОЭС
    Внешняя политика
    09:30
    Лига наций УЕФА: Франция примет Турцию, Испания сыграет с Англией
    Футбол
    09:08
    В США назвали виновника общенационального сбоя в авиасообщении
    Другие страны
    08:58
    В аэропорту Майами столкнулись два самолета
    Другие страны
    08:46
    Президент Филиппин заявил об угрозах для стран АСЕАН из-за ситуации на Ближнем Востоке
    Другие страны
    08:29
    КСИР атаковал беспилотниками базу США в Бахрейне – Обновлено
    В регионе
    07:53
    НПЗ STAR в Турции произвел в сентябре более 25 тыс. тонн сжиженного газа
    Энергетика
    Лента новостей