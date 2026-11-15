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    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31

    Elnur Məmmədov ECO Nazirlər Şurasının iclasında iştirak etmək üçün İslamabada gedib

    Xarici siyasət
    • 15 noyabr, 2026
    • 09:53
    Elnur Məmmədov ECO Nazirlər Şurasının iclasında iştirak etmək üçün İslamabada gedib

    Azərbaycan xarici işlər nazirinin müavini, nümayəndə heyətinin rəhbəri Elnur Məmmədov İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının (ECO) Nazirlər Şurasının 30-cu iclasında iştirak etmək üçün Pakistanın İslamabad şəhərinə səfər edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Pakistan Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, Elnur Məmmədovu İslamabad Beynəlxalq Hava Limanında Pakistan Xarici İşlər Nazirliyinin əməkdaşları qarşılayıblar.

    Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Pakistan
    Эльнур Мамедов прибыл в Исламабад для участия в заседании Совета министров ОЭС
    Elnur Mammadov arrives in Islamabad for ECO Council of Ministers meeting
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