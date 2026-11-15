Elnur Məmmədov ECO Nazirlər Şurasının iclasında iştirak etmək üçün İslamabada gedib
- 15 noyabr, 2026
- 09:53
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Azərbaycan xarici işlər nazirinin müavini, nümayəndə heyətinin rəhbəri Elnur Məmmədov İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının (ECO) Nazirlər Şurasının 30-cu iclasında iştirak etmək üçün Pakistanın İslamabad şəhərinə səfər edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Pakistan Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, Elnur Məmmədovu İslamabad Beynəlxalq Hava Limanında Pakistan Xarici İşlər Nazirliyinin əməkdaşları qarşılayıblar.
H.E. Mr. Elnur Mammadov, Deputy Minister of Foreign Affairs of the Republic of Azerbaijan and Head of Delegation, arrived in Islamabad to participate in the 30th ECO Council of Ministers Meeting. He was received at Islamabad International Airport by the officers of MoFA. https://t.co/17Fa4y7PDO— Ministry of Foreign Affairs - Pakistan (@ForeignOfficePk) November 15, 2026