В Азербайджане оборот розничной торговли сократился на 1%

В январе этого года в розничной торговой сети Азербайджана потребителям продано товаров на сумму 3,2 млрд манатов, в том числе продовольственные товары, напитки и табачные изделия на сумму 1,7 млрд манатов, непродовольственные товары на сумму 1,5 млрд ман

В январе этого года в розничной торговой сети Азербайджана потребителям продано товаров на сумму 3,2 млрд манатов, в том числе продовольственные товары, напитки и табачные изделия на сумму 1,7 млрд манатов, непродовольственные товары на сумму 1,5 млрд манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года оборот розничной торговли в реальном выражении снизился на 1,4%, в том числе непродовольственных товаров - на 4,8%, а продовольственных товаров, напитков и табачных изделий вырос на 1,8%.

В отчетном периоде 52,8% средств, потраченных покупателями на товары конечного потребления, приходилось на продовольствие, напитки и табачные изделия, 15,7% - на текстильные изделия, одежду и обувь, 5,4% - на автомобильный бензин и дизельное топливо, 5,1% - на электротовары и мебель, 2,2% - на фармацевтические товары и медицинские принадлежности, 0,7% – на приобретение компьютеров, телекоммуникационного оборудования и печатной продукции, а 18,1% - на другие непродовольственные товары.

За отчетный период 26,9 % потребительских товаров в стоимостном выражении было реализовано учреждениями торговли, 49,8% - индивидуальными предпринимателями, 23,3% - на рынках и ярмарках. Учреждения торговли увеличили розничные продажи на 12,2%, индивидуальные предприниматели – 0,1%, а на рынках и ярмарках продажи снизились на 15,7%.

Среднемесячный оборот розничной торговли на душу населения в январе текущего года составил 316,3 маната. В среднем житель страны в месяц покупал продовольствие, напитки и табачные изделия на сумму 166,9 маната, непродовольственные товары - на сумму 149,4 маната.