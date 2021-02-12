О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане оборот розничной торговли сократился на 1%

В Азербайджане оборот розничной торговли сократился на 1% В январе этого года в розничной торговой сети Азербайджана потребителям продано товаров на сумму 3,2 млрд манатов, в том числе продовольственные товары, напитки и табачные изделия на сумму 1,7 млрд манатов, непродовольственные товары на сумму 1,5 млрд ман
Бизнес
12 февраля 2021 г. 16:17
В Азербайджане оборот розничной торговли сократился на 1%

В январе этого года в розничной торговой сети Азербайджана потребителям продано товаров на сумму 3,2 млрд манатов, в том числе продовольственные товары, напитки и табачные изделия на сумму 1,7 млрд манатов, непродовольственные товары на сумму 1,5 млрд манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года оборот розничной торговли в реальном выражении снизился на 1,4%, в том числе непродовольственных товаров - на 4,8%, а продовольственных товаров, напитков и табачных изделий вырос на 1,8%.

В отчетном периоде 52,8% средств, потраченных покупателями на товары конечного потребления, приходилось на продовольствие, напитки и табачные изделия, 15,7% - на текстильные изделия, одежду и обувь, 5,4% - на автомобильный бензин и дизельное топливо, 5,1% - на электротовары и мебель, 2,2% - на фармацевтические товары и медицинские принадлежности, 0,7% – на приобретение компьютеров, телекоммуникационного оборудования и печатной продукции, а 18,1% - на другие непродовольственные товары.

За отчетный период 26,9 % потребительских товаров в стоимостном выражении было реализовано учреждениями торговли, 49,8% - индивидуальными предпринимателями, 23,3% - на рынках и ярмарках. Учреждения торговли увеличили розничные продажи на 12,2%, индивидуальные предприниматели – 0,1%, а на рынках и ярмарках продажи снизились на 15,7%.

Среднемесячный оборот розничной торговли на душу населения в январе текущего года составил 316,3 маната. В среднем житель страны в месяц покупал продовольствие, напитки и табачные изделия на сумму 166,9 маната, непродовольственные товары - на сумму 149,4 маната.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda pərakəndə ticarət dövriyyəsi 1% azalıb

Новости партнеров

Самое читаемое

В Азербайджане пенсии индексируются и увеличиваются на 11,4%
В Азербайджане пенсии индексируются и увеличиваются на 11,4%
5 февраля 2021 г. 20:06
В ряде университетов Азербайджана занятия не возобновятся
В ряде университетов Азербайджана занятия не возобновятся
8 февраля 2021 г. 14:24
Повышение пенсий в Азербайджане охватит 1 миллион 140 тысяч граждан
ФотоПовышение пенсий в Азербайджане охватит 1 миллион 140 тысяч граждан
5 февраля 2021 г. 19:59
В Азербайджане страховая часть пенсий увеличивается на 2,8%
В Азербайджане страховая часть пенсий увеличивается на 2,8%
5 февраля 2021 г. 19:50
Эсмер Нариманбекова: Люблю знакомить мир с работами азербайджанских художников
Эсмер Нариманбекова: Люблю знакомить мир с работами азербайджанских художников
9 февраля 2021 г. 09:20
Произошедшее в Армении землетрясение ощущалось в Азербайджане
Произошедшее в Армении землетрясение ощущалось в Азербайджане
5 февраля 2021 г. 20:23
В Баку задержаны участники и организаторы свадьбы
ФотоВ Баку задержаны участники и организаторы свадьбы
7 февраля 2021 г. 12:15
Пожар в Baku Medical Plaza
ФотоПожар в Baku Medical Plaza
8 февраля 2021 г. 21:51
Тяжелое ДТП в Агдаше, погибла семья - ОБНОВЛЕНО
ВидеоТяжелое ДТП в Агдаше, погибла семья - ОБНОВЛЕНО
7 февраля 2021 г. 10:11
Госдума России наградила азербайджанку за борьбу с COVID-19
Госдума России наградила азербайджанку за борьбу с COVID-19
9 февраля 2021 г. 17:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi