Внесены изменения в "Перечень товаров, реклама которых запрещена"

Кабинет министров внес изменения в “Перечень товаров, реклама которых запрещена”, утвержденный постановлением от 17 октября 2016 года.

Кабинет министров внес изменения в постановление “Перечень товаров, реклама которых запрещена”, утвержденный постановлением от 17 октября 2016 года.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно документу, понятие “запрещенные к проведению стимулирующие лотереи и другие незарегистрированные лотереи” было заменено на понятие “азартные игры, а также ставки на спорт и лотереи, приостановленные, аннулированные или запрещенные к проведению в порядке, установленном законами “О физической культуре и спорте” и “О лотереях”, а также отменено понятие ”азартные игры“.