    В Азербайджане объединяются три телекоммуникационные компании

    Бизнес
    • 03 декабря, 2025
    • 16:48
    В Азербайджане объединяются три телекоммуникационные компании

    Телекоммуникационная компания ООО AG Telekom реорганизуется путем присоединения к ней ООО Rahat Telecom и SN Telecom.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на газету "Вергиляр" Государственной налоговой службы.

    В сообщении говорится, что в итоге Rahat Telecom и SN Telecom будут ликвидированы.

    Напомним, что ООО AG Telekom зарегистрировано в 2005 году. Уставный капитал компании составляет 36,336 млн манатов.

    Azərbaycanda 3 telekomunikasiya şirkəti birləşir
