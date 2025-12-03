В Азербайджане объединяются три телекоммуникационные компании

Телекоммуникационная компания ООО AG Telekom реорганизуется путем присоединения к ней ООО Rahat Telecom и SN Telecom.

Об этом сообщает Report со ссылкой на газету "Вергиляр" Государственной налоговой службы.

В сообщении говорится, что в итоге Rahat Telecom и SN Telecom будут ликвидированы.

Напомним, что ООО AG Telekom зарегистрировано в 2005 году. Уставный капитал компании составляет 36,336 млн манатов.