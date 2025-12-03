Azərbaycanda 3 telekomunikasiya şirkəti birləşir

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Biznes
    • 03 dekabr, 2025
    • 15:59
    "AG Telekom" MMC "Rahat Telecom" və "SN Telecom" MMC-lərin ona qoşulması nəticəsində yenidən təşkil edilir.

    "Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin "Vergilər" qəzetinə istinadən xəbər verir.

    Məlumatda deyilir ki, son nəticədə "Rahat Telecom" və "SN Telecom" ləğv edilir.

    Xatırladaq ki, "AG Telekom" 2005-ci ildə dövlət qeydiyyatına alınıb. Onun nizamnamə kapitalı 36,336 milyon manatdır.

