Azərbaycanda 3 telekomunikasiya şirkəti birləşir
Biznes
- 03 dekabr, 2025
- 15:59
"AG Telekom" MMC "Rahat Telecom" və "SN Telecom" MMC-lərin ona qoşulması nəticəsində yenidən təşkil edilir.
"Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin "Vergilər" qəzetinə istinadən xəbər verir.
Məlumatda deyilir ki, son nəticədə "Rahat Telecom" və "SN Telecom" ləğv edilir.
Xatırladaq ki, "AG Telekom" 2005-ci ildə dövlət qeydiyyatına alınıb. Onun nizamnamə kapitalı 36,336 milyon manatdır.
