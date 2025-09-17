Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    В Азербайджане на аукцион выставят 16 транспортных средств

    Бизнес
    • 17 сентября, 2025
    • 20:18
    В Азербайджане на аукцион выставят 16 транспортных средств

    Государственная служба по вопросам имущества 13 ноября проведет аукцион по продаже автомобилей, находящихся в государственной собственности.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ведомство.

    Согласно информации, аукцион состоится в Центре имущественных услуг Госслужбы (по адресу: город Баку, Низаминский район, улица Халила Рзы Улутюрка, 20). На аукцион будут выставлены 16 транспортных средств общей стоимостью 62 610 манатов.

    Заявки будут приниматься не позднее чем за три банковских дня до проведения аукциона. Лицам, желающим принять участие в аукционе, предоставляется возможность заранее ознакомиться с выставляемым на продажу имуществом.

