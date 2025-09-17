Azərbaycanda daha 16 nəqliyyat vasitəsi hərraca çıxarılacaq
Biznes
- 17 sentyabr, 2025
- 19:56
Noyabrın 13-də İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti dövlət mülkiyyətində olan avtomobillərin satışı ilə bağlı hərrac keçirəcək.
"Report" bu barədə quruma istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, hərrac Dövlət Xidmətinin Əmlak Xidmətləri Məkanında (Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Xəlil Rza Ulutürk küçəsi, 20 ünvanında) olacaq. Hərraca ümumi dəyəri 62 min 610 manat olan 16 nəqliyyat vasitəsi çıxarılacaq.
Sifarişlər hərracın keçirilməsinə ən gec 3 bank günü qalana qədər qəbul olunacaq. Hərracda iştirak etmək istəyən şəxslərə satışa çıxarılan əmlakla qabaqcadan tanış olmaq imkanı yaradılır.
Son xəbərlər
21:06
Latviya Rusiya və Belarusla sərhədləri yaxınlığında hava məkanını bağlayıbDigər ölkələr
20:57
Foto
Xaçmazda daha bir istirahət parkı yenilənirİnfrastruktur
20:54
Foto
Xankəndidə Üzeyir Hacıbəylinin 140 illik yubileyinə həsr olunmuş konsert təşkil edilibMədəniyyət siyasəti
20:44
Foto
Ermənilərin Qubadlıda qətlə yetirdiyi Oleq Babakın Ukraynada xatirəsi anılıbXarici siyasət
20:27
Növbəti müsahibələr barədə məlumatlar müəllimlərin şəxsi kabinetlərinə göndərilibElm və təhsil
20:27
Gürcüstan DTX: Tbilisidə Ukrayna vətəndaşları partlayıcı maddələrə görə saxlanılıbDigər
20:14
İrakli Kobaxidze: Xaricdən maliyyələşən bəzi QHT-lər inqilabi proseslərə cəhd edibXarici siyasət
20:08
Qəzza Səhiyyə Nazirliyi: Həlak olan fələstinlilərin sayı 65 mini keçibDigər ölkələr
20:03