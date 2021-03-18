В Азербайджане на 16% снизилась стоимость платных услуг населению

За отчетный период каждый житель страны воспользовался различными платными услугами в среднем на 121,6 маната

В январе-феврале текущего года доходы от платных услуг, оказываемых населению в Азербайджане, снизились на 16,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 1 213,4 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Согласно информации, за 2 месяца юридические лица оказали населению услуги на сумму 916,6 млн манатов, что составило 75,5% от общей стоимости услуг.

За отчетный период каждый житель страны воспользовался различными платными услугами в среднем на 121,6 маната или на 20,5 маната меньше, чем год назад.