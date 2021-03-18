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В Азербайджане на 16% снизилась стоимость платных услуг населению

В Азербайджане на 16% снизилась стоимость платных услуг населению За отчетный период каждый житель страны воспользовался различными платными услугами в среднем на 121,6 маната
Бизнес
18 марта 2021 г. 15:59
В Азербайджане на 16% снизилась стоимость платных услуг населению

В январе-феврале текущего года доходы от платных услуг, оказываемых населению в Азербайджане, снизились на 16,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 1 213,4 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Согласно информации, за 2 месяца юридические лица оказали населению услуги на сумму 916,6 млн манатов, что составило 75,5% от общей стоимости услуг.

За отчетный период каждый житель страны воспользовался различными платными услугами в среднем на 121,6 маната или на 20,5 маната меньше, чем год назад.

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Версия на английском языке Paid services rendered to population in Azerbaijan drop 16% 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin dəyəri 16% azalıb

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