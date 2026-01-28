Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Азербайджане могут ввести налоговые льготы в связи с WUF13

    Бизнес
    • 28 января, 2026
    • 16:14
    В связи с проведением в Азербайджане 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) предусматриваются налоговые льготы.

    Как сообщает Report, это отражено в предложенных изменениях в Налоговый кодекс, вынесенных на обсуждение на сегодняшнем онлайн-заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса.

    Согласно соответствующему законопроекту, в связи с необходимостью организации WUF13 на высоком уровне, считается целесообразным применение ряда налоговых освобождений для нерезидентов в связи с этим мероприятием.

    К ним относятся:

    * доходы, полученные нерезидентами-физическими лицами, привлеченными к предоставлению товаров, выполнению работ и оказанию услуг в рамках WUF13 (освобождение от подоходного налога);

    * доходы от роялти, выплачиваемые нерезиденту-юридическому лицу на основании договора за использование авторских прав на нематериальные активы или предоставление прав на использование (освобождение от налога на прибыль);

    * доходы, полученные нерезидентами-юридическими лицами от выполнения работ и оказания услуг (освобождение от налога на прибыль);

    * выполнение работ и оказание услуг нерезидентами на основании договора, а также импорт товаров на основании соответствующих подтверждающих документов (освобождение от НДС).

    Все налоговые льготы и освобождения будут применяться на основании соответствующих подтверждающих документов и сроком на один год (с 1 сентября 2025 года на 1 год).

    WUF13 налоговые льготы Налоговый кодекс Милли Меджлис
    Azərbaycanda Ümumdünya Şəhərsalma Forumu ilə bağlı vergi güzəştləri ola bilər
    Azerbaijan may introduce tax breaks in connection with WUF13

