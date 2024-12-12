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В Азербайджане идет подготовка к Всемирному форуму по градостроительству

В Азербайджане идет подготовка к Всемирному форуму по градостроительству Азербайджан в сотрудничестве с Программой ООН по населенным пунктам (UN Habitat) ведет подготовку к 13-му Всемирному форуму по градостроительству (WUF13), который пройдет в Баку в 18-22 мая 2026 года.
Бизнес
12 декабря 2024 г. 14:47
В Азербайджане идет подготовка к Всемирному форуму по градостроительству

Азербайджан в сотрудничестве с Программой ООН по населенным пунктам (UN Habitat) ведет подготовку к 13-му Всемирному форуму по градостроительству (WUF13), который пройдет в Баку в 18-22 мая 2026 года.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев.

Он подчеркнул, что форум является вторым по значимости среди мероприятий, организуемых ООН.

"Тема градостроительства была одной из ключевых на климатической конференции COP29, прошедшей в этом году в Баку. Мы продолжим уделять внимание этим вопросам и на будущих мероприятиях COP. В рамках форума запланированы министерские встречи, круглые столы и другие мероприятия", - сказал председатель.

Гулиев также напомнил, что это крупнейшее международное событие в области градостроительства проводится раз в два года. Организатором и координатором форума выступает UN Habitat.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda keçiriləcək Dünya Şəhərsalma Forumuna hazırlıq işlərinə başlanılıb

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