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В Азербайджане действуют 25 чешских компаний

В Азербайджане действуют 25 чешских компаний 17:06
Бизнес
22 июля 2025 г. 17:39
В Азербайджане действуют 25 чешских компаний

В Азербайджане работают 25 компаний из Чехии, осуществляющих деятельность в сферах сельского хозяйства, промышленности, транспорта, строительства, торговли и услуг.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики, об этом сообщили на круглом столе в Праге с участием министра экономики Микаила Джаббарова с представителями бизнес сообщества Чехии.

Министр подчеркнул, что отношения между двумя странами основаны на взаимном доверии и общих стратегических приоритетах.

Развиваются торгово-экономические отношения с Чехией: в январе-июне 2025 года товарооборот между странами составил около $485 млн.

На встрече отмечен потенциал эффективного сотрудничества с Чехией в энергетике, транспорте, промышленности, торговле и других областях. В рамках мероприятия также была представлена информация о благоприятной деловой и инвестиционной среде в Азербайджане, свободной экономической зоне Алят, промышленных парках и возможностях, созданных для инвесторов на освобожденных территориях, транспортно-транзитном потенциале. Чешские бизнесмены были приглашены к активному сотрудничеству.

На мероприятии генеральный директор Отдела Европейского Союза и внешней торговли Министерства промышленности и торговли Чехии Давид Мюллер подчеркнул взаимовыгодное сотрудничество свой страны с Азербайджаном.

На круглом столе также обсуждались вопросы развития деловых отношений.

На мероприятии были представлены презентации о деятельности и продукции чешских компаний Chemoprojekt, Czechoslovak Group, Mavel, Omnipol, Shkoda, TES VSETIN и VSL Group Activities.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda 25 Çexiya şirkəti fəaliyyət göstərir

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