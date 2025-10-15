В Азербайджане число женщин-предпринимателей выросло на 7%

В Азербайджане за шесть месяцев 2025 года число женщин, занимающихся предпринимательской деятельностью, превысило 330 тысяч.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель председателя правления Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBIA) Самир Гумбатов на мероприятии на тему "Сила женщин в тюркском мире".

По его словам, это примерно на 7% больше, чем в прошлом году:

"На 1 января 2025 года женщины составляли 48% занятого населения в стране. Среди действующих индивидуальных предпринимателей их доля превышает 23%. В 2024 году зарегистрировано около 2 800 субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), учредителями которых являются женщины. Это говорит о том, что в Азербайджане женское предпринимательство активно развивается и будет продолжать развиваться".