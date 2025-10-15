İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    Bu il Azərbaycanda qadın sahibkarların sayı 7 % artıb

    Biznes
    • 15 oktyabr, 2025
    • 11:23
    2025-ci ilin altı ayında Azərbaycanda sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan qadınların sayı 330 mindən çox olub.

    "Report" xəbər verir ki, bunu KOBİA-nın İdarə Heyəti sədrinin birinci müavini Samir Hümbətov "Türk dünyasında qadınların gücü" adlı tədbirdə çıxışı zamanı deyib.

    Onun sözlərinə görə, bu da ötən illə müqayisədə təxminən 7 % artım deməkdir:

    "2025-ci il yanvarın 1-nə olan məlumata əsasən, ölkəmizdə məşğul əhalinin 48 %-ni qadınlar təşkil edir. Fəaliyyətdə olan fərdi sahibkarların 23 %-dən çoxu qadındır. 2024-cü ildə təsisçisi qadın olan 2 800-ə yaxın KOB subyekti qeydiyyatdan keçib. Bu da Azərbaycanda qadın sahibkarlığının inkişaf etdiyini və bundan sonra da inkişaf edəcəyini göstərir".

    qadın sahibkarlar Azərbaycan KOBİA türk dünyası
