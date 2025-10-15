Bu il Azərbaycanda qadın sahibkarların sayı 7 % artıb
- 15 oktyabr, 2025
- 11:23
2025-ci ilin altı ayında Azərbaycanda sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan qadınların sayı 330 mindən çox olub.
"Report" xəbər verir ki, bunu KOBİA-nın İdarə Heyəti sədrinin birinci müavini Samir Hümbətov "Türk dünyasında qadınların gücü" adlı tədbirdə çıxışı zamanı deyib.
Onun sözlərinə görə, bu da ötən illə müqayisədə təxminən 7 % artım deməkdir:
"2025-ci il yanvarın 1-nə olan məlumata əsasən, ölkəmizdə məşğul əhalinin 48 %-ni qadınlar təşkil edir. Fəaliyyətdə olan fərdi sahibkarların 23 %-dən çoxu qadındır. 2024-cü ildə təsisçisi qadın olan 2 800-ə yaxın KOB subyekti qeydiyyatdan keçib. Bu da Azərbaycanda qadın sahibkarlığının inkişaf etdiyini və bundan sonra da inkişaf edəcəyini göstərir".
