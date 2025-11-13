Фонд развития бизнеса за 10 месяцев направил 28 млн манатов на кредитование женщин-предпринимателей
Бизнес
- 13 ноября, 2025
- 13:08
Объем льготного кредитования женщин-предпринимателей в Азербайджане в январе-октябре 2025 года по линии Фонда развития бизнеса составил 27,9 млн манатов.
Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Самед Баширли на совместном заседании профильных комитетов Милли Меджлиса при обсуждении проекта госбюджета на 2026 год.
По словам замминистра, за отчетный период фондом профинансировано 498 инвестиционных проектов женщин-предпринимателей.
Кредитование проектов создало возможность для открытия 367 новых рабочих мест.
