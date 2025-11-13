Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет

    Фонд развития бизнеса за 10 месяцев направил 28 млн манатов на кредитование женщин-предпринимателей

    Бизнес
    • 13 ноября, 2025
    • 13:08
    Фонд развития бизнеса за 10 месяцев направил 28 млн манатов на кредитование женщин-предпринимателей

    Объем льготного кредитования женщин-предпринимателей в Азербайджане в январе-октябре 2025 года по линии Фонда развития бизнеса составил 27,9 млн манатов.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Самед Баширли на совместном заседании профильных комитетов Милли Меджлиса при обсуждении проекта госбюджета на 2026 год.

    По словам замминистра, за отчетный период фондом профинансировано 498 инвестиционных проектов женщин-предпринимателей.

    Кредитование проектов создало возможность для открытия 367 новых рабочих мест.

    Бюджетный пакет Самед Баширли Фонд развития бизнеса женщины-предприниматели
    Azərbaycan Biznesinin İnkişafı Fondu 10 ayda qadınlara 28 milyon manat güzəştli kredit ayırıb

    Последние новости

    13:45
    Фото

    Руководитель АП представил общественности полномочного представителя президента в НАР

    Внутренняя политика
    13:40

    Азербайджан и страны ЦА договорились расширять инвестиционное партнерство

    Экономика
    13:40

    Запасы урана в Казахстане составляют около 1 млн тонн

    В регионе
    13:35

    В Милли Меджлисе призвали к льготам для женщин с тремя и более детьми

    Социальная защита
    13:33

    На поддержку племенного животноводства в Азербайджане направят 17,3 млн манатов

    АПК
    13:31

    В Стамбуле произошло землетрясение

    В регионе
    13:29
    Фото

    Очередные группы бывших вынужденных переселенцев прибыли в села Дашбулаг и Бадара

    Внутренняя политика
    13:29

    Меджнун Мамедов: В 2026 году увеличится финансирование борьбы с болезнями животных

    АПК
    13:27

    Полеты самолетов C-130 в Турции приостановлены

    В регионе
    Лента новостей