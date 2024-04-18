В Азербайджане число принятых новых государственных стандартов выросло в 4 раза

В январе-марте текущего года Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND) принял 30 новых государственных стандартов.

В январе-марте текущего года Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND) принял 30 новых государственных стандартов.

Как сообщает Report, об этом написал начальник Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком Мамед Аббасбейли на своей странице в социальной сети "Х".

По его словам, это в 4 раза больше показателей аналогичного периода прошлого года.

"Принятие новых стандартов служит повышению показателей качества, соответствия и безопасности продукции и услуг, создавая условия для успешного продолжения политики, ориентированной на потребителя", - отметил Аббасбейли.