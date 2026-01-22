В Азербайджане число обращений в налоговые органы сократилось почти на 8%
Бизнес
- 22 января, 2026
- 11:38
В налоговые органы Азербайджана в 2025 году поступило 435 838 обращений, что на 7,8% меньше по сравнению с 2024 годом.
Об этом Report сообщили в Государственной налоговой службе.
Согласно данным, 94,7% обращений составили заявления, 5,2% - жалобы, 0,1% - предложения.
Отмечается, что рассмотрение 97,9% обращений было завершено в отчетном периоде.
Большая часть жалоб касалась налоговых проверок, регистрации налогоплательщиков, социальных отчислений и налоговой задолженности.
Последние новости
12:27
Премьер Финляндии в конце недели совершит визит в КитайДругие страны
12:26
Объемы транспортировки нефти по БТД сократились почти на 8%Энергетика
12:24
Прогноз погоды на завтраДругие
12:21
В Азербайджане частным клиникам могут разрешить лечить онкобольныхЗдоровье
12:21
В ММ пройдут общественные слушания по борьбе с туберкулезомМилли Меджлис
12:16
В Германии обнаружили бомбу времен Второй мировой войны, проводится эвакуацияДругие страны
12:13
Брат шехида: Благодаря храбрости Эльвина наш пост был освобожден от вражеской оккупацииВнутренняя политика
12:12
В результате стрельбы на востоке Австралии погибли три человекаДругие страны
12:11