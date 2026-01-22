В Азербайджане число обращений в налоговые органы сократилось почти на 8%

В налоговые органы Азербайджана в 2025 году поступило 435 838 обращений, что на 7,8% меньше по сравнению с 2024 годом.

Об этом Report сообщили в Государственной налоговой службе.

Согласно данным, 94,7% обращений составили заявления, 5,2% - жалобы, 0,1% - предложения.

Отмечается, что рассмотрение 97,9% обращений было завершено в отчетном периоде.

Большая часть жалоб касалась налоговых проверок, регистрации налогоплательщиков, социальных отчислений и налоговой задолженности.