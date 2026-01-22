В Азербайджане число обращений в налоговые органы сократилось почти на 8%

Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Бизнес
    22 января, 2026
    • 11:38
    В налоговые органы Азербайджана в 2025 году поступило 435 838 обращений, что на 7,8% меньше по сравнению с 2024 годом.

    Об этом Report сообщили в Государственной налоговой службе.

    Согласно данным, 94,7% обращений составили заявления, 5,2% - жалобы, 0,1% - предложения.

    Отмечается, что рассмотрение 97,9% обращений было завершено в отчетном периоде.

    Большая часть жалоб касалась налоговых проверок, регистрации налогоплательщиков, социальных отчислений и налоговой задолженности.

    Azərbaycanda vergi orqanlarına müraciətlər 8 %-ə yaxın azalıb
    Appeals to tax authorities in Azerbaijan down nearly 8%

