В Азербайджане число активных плательщиков НДС увеличилось на 2,6%
Бизнес
- 07 апреля, 2026
- 16:06
Число активных налогоплательщиков в Азербайджане на 1 апреля текущего года увеличилось на 1,4% по сравнению с началом года, составив 871 138 человек.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу, за этот период число активных плательщиков НДС в стране увеличилось на 2,6%, до 59 942 человек.
На указанную дату число активных хозяйствующих субъектов (объектов) увеличилось на 2,2%, до 237 896 человек.
