В Азербайджане число активных плательщиков НДС увеличилось на 2,6%

Число активных налогоплательщиков в Азербайджане на 1 апреля текущего года увеличилось на 1,4% по сравнению с началом года, составив 871 138 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу, за этот период число активных плательщиков НДС в стране увеличилось на 2,6%, до 59 942 человек.

На указанную дату число активных хозяйствующих субъектов (объектов) увеличилось на 2,2%, до 237 896 человек.