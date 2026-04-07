Azərbaycanda aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı 3 %-ə yaxın artıb
Biznes
- 07 aprel, 2026
- 15:39
Bu il aprelin 1-nə Azərbaycanda aktiv vergi ödəyicilərinin sayı ilin əvvəli ilə müqayisədə 1,4 % artaraq 871 138 təşkil edib.
"Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, bu dövrdə ölkədə aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı 2,6 % artaraq 59,942 min olub.
Həmin tarixə aktiv təsərrüfat subyektlərinin (obyektlərinin) sayı isə 2,2 % artımla 237,896 min təşkil edib.
16:21
Azad edilmiş ərazilərdə mina təhlükəsinə həsr olunan tədbir keçirilibDaxili siyasət
16:20
İttihamlar, ədavət və məhkəmə predmeti: Opera və Balet Teatrında nə baş verir? – ARAŞDIRMAİncəsənət
16:17
Tramp: Bu gecə bütöv bir sivilizasiya məhv olacaqDigər
16:16
Türkiyənin sülhsevər mövqeyi - rəsmi Ankaranın regional münaqişələrin həllində rolu - ŞƏRHAnalitika
16:11
ABŞ İranın Xarq adasındakı hərbi obyektlərə hücum edib - YENİLƏNİBDigər ölkələr
16:11
Abdelatti İraq və Pakistandan olan həmkarları ilə Yaxın Şərqdəki vəziyyəti müzakirə edibDigər ölkələr
16:09
AFFA tərəfindən cəzalandırılan Adil Şükürov: "Artıq söz deməmişəm, söyüş söyməmişəm"Futbol
16:01
Aİ yeni enerji tədbirləri paketi ilə bağlı müddətləri açıqlamaqdan imtina edibDigər ölkələr
16:01
