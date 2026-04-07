İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri
    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri

    Azərbaycanda aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı 3 %-ə yaxın artıb

    Biznes
    • 07 aprel, 2026
    • 15:39
    Azərbaycanda aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı 3 %-ə yaxın artıb

    Bu il aprelin 1-nə Azərbaycanda aktiv vergi ödəyicilərinin sayı ilin əvvəli ilə müqayisədə 1,4 % artaraq 871 138 təşkil edib.

    "Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bu dövrdə ölkədə aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı 2,6 % artaraq 59,942 min olub.

    Həmin tarixə aktiv təsərrüfat subyektlərinin (obyektlərinin) sayı isə 2,2 % artımla 237,896 min təşkil edib.

    İqtisadiyyat Nazirliyi Dövlət Vergi Xidməti Aktiv vergi ödəyicisi
    В Азербайджане число активных плательщиков НДС увеличилось на 2,6%

    Son xəbərlər

    16:21

    Azad edilmiş ərazilərdə mina təhlükəsinə həsr olunan tədbir keçirilib

    Daxili siyasət
    16:20

    İttihamlar, ədavət və məhkəmə predmeti: Opera və Balet Teatrında nə baş verir? – ARAŞDIRMA

    İncəsənət
    16:17

    Tramp: Bu gecə bütöv bir sivilizasiya məhv olacaq

    Digər
    16:16

    Türkiyənin sülhsevər mövqeyi - rəsmi Ankaranın regional münaqişələrin həllində rolu - ŞƏRH

    Analitika
    16:11

    ABŞ İranın Xarq adasındakı hərbi obyektlərə hücum edib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    16:11

    Abdelatti İraq və Pakistandan olan həmkarları ilə Yaxın Şərqdəki vəziyyəti müzakirə edib

    Digər ölkələr
    16:09

    AFFA tərəfindən cəzalandırılan Adil Şükürov: "Artıq söz deməmişəm, söyüş söyməmişəm"

    Futbol
    16:01

    Aİ yeni enerji tədbirləri paketi ilə bağlı müddətləri açıqlamaqdan imtina edib

    Digər ölkələr
    16:01
    Foto

    Azərbaycanın sədrliyi ilə AQEM Yüksək Səviyyəli Şəxslər Komitəsinin növbəti iclası keçirilib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti