О нас

В Азербайджане будут расширены услуги цифрового правительства для бизнес-стартапов

В Азербайджане будут расширены услуги цифрового правительства для бизнес-стартапов В Азербайджане планируется расширить сферу цифровых государственных услуг для бизнес-стартапов.
Бизнес
7 марта 2024 г. 11:34
В Азербайджане будут расширены услуги цифрового правительства для бизнес-стартапов

В Азербайджане планируется расширить сферу цифровых государственных услуг для бизнес-стартапов.

Как сообщает Report, об этом заведующий сектором отдела экономической политики и промышленности Администрации президента Азербайджана Вюсал Шихалиев заявил на конференции "Экономические реформы и современные вызовы по улучшению бизнес-среды", организованной Комиссией по бизнес-среде и международным рейтингам в Баку.

По его словам, такая задача в числе приоритетов Комиссии для дальнейшего улучшения бизнес-среды в стране и повышения доступности.

"Кроме того, в числе приоритетов - подготовка и принятие норм и стандартов, связанных с "Зелеными зданиями" и "Зеленым строительством", создание электронной системы первичной регистрации недвижимости, подключение к электрической сети с расширением сферы применения системы онлайн-заявок, сокращение процедур, времени и затрат, необходимых для подключения к водопроводной сети", - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda biznes startapları üçün rəqəmsal dövlət xidmətləri genişləndiriləcək

Экслюзивные новости

Спецпосланник Италии по климату: COP29 в Баку - курс на инклюзивность и амбициозные решения
Спецпосланник Италии по климату: COP29 в Баку - курс на инклюзивность и амбициозные решения
7 марта 2024 г. 11:20
Крикорян: Для сосуществования армян и азербайджанцев необходимо больше контактов между людьми
Крикорян: Для сосуществования армян и азербайджанцев необходимо больше контактов между людьми
6 марта 2024 г. 16:03
Экономист: Расширение Среднего коридора - стимул экономического роста для региона
Экономист: Расширение Среднего коридора - стимул экономического роста для региона
6 марта 2024 г. 09:59
Андрей Боич: Изменение климата может привести к вынужденной миграции более 140 млн человек
Андрей Боич: Изменение климата может привести к вынужденной миграции более 140 млн человек
5 марта 2024 г. 16:33
Министр: Молдова может выиграть от поставок зеленой энергии из Азербайджана в Европу
Министр: Молдова может выиграть от поставок зеленой энергии из Азербайджана в Европу
5 марта 2024 г. 15:45
Эксперт: Военное сотрудничество Азербайджана и Казахстана важно для безопасности Среднего коридора
Эксперт: Военное сотрудничество Азербайджана и Казахстана важно для безопасности Среднего коридора
5 марта 2024 г. 15:19
Парликов: Азербайджан помог компенсировать дефицит российского газа в балканском регионе
Парликов: Азербайджан помог компенсировать дефицит российского газа в балканском регионе
5 марта 2024 г. 13:46
Посольство: Германия продолжит поддерживать Баку и Ереван в усилиях по достижению мира
Посольство: Германия продолжит поддерживать Баку и Ереван в усилиях по достижению мира
5 марта 2024 г. 12:59
Министр энергетики: Расширение ЮГК укрепит партнерские отношения между Европой и Азербайджаном
Министр энергетики: Расширение ЮГК укрепит партнерские отношения между Европой и Азербайджаном
5 марта 2024 г. 11:13
Азербайджанский арбитр ФИФА назначен на матч 1/8 финала Лиги конференции УЕФА
Азербайджанский арбитр ФИФА назначен на матч 1/8 финала Лиги конференции УЕФА
4 марта 2024 г. 17:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi