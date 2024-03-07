В Азербайджане будут расширены услуги цифрового правительства для бизнес-стартапов

В Азербайджане планируется расширить сферу цифровых государственных услуг для бизнес-стартапов.

В Азербайджане планируется расширить сферу цифровых государственных услуг для бизнес-стартапов.

Как сообщает Report, об этом заведующий сектором отдела экономической политики и промышленности Администрации президента Азербайджана Вюсал Шихалиев заявил на конференции "Экономические реформы и современные вызовы по улучшению бизнес-среды", организованной Комиссией по бизнес-среде и международным рейтингам в Баку.

По его словам, такая задача в числе приоритетов Комиссии для дальнейшего улучшения бизнес-среды в стране и повышения доступности.

"Кроме того, в числе приоритетов - подготовка и принятие норм и стандартов, связанных с "Зелеными зданиями" и "Зеленым строительством", создание электронной системы первичной регистрации недвижимости, подключение к электрической сети с расширением сферы применения системы онлайн-заявок, сокращение процедур, времени и затрат, необходимых для подключения к водопроводной сети", - сказал он.