В Азербайджане будет запущен торгово-информационный портал

До конца 2024 года в Азербайджане будет запущен торгово-информационный портал madeinazerbaijan.gov.az.

До конца 2024 года в Азербайджане будет запущен торгово-информационный портал madeinazerbaijan.gov.az.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель исполнительного директора Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Турал Гаджилы на мероприятии на тему "Нетарифные барьеры в торговле", организованном Международным торговым центром совместно с Агентством.

По его словам, через электронную платформу экспортерам будут предоставляться услуги более высокого качества.

"На портале будет размещена необходимая информация, которая будет доступна экспортерам. В прошлом году ненефтяной экспорт Азербайджана достиг рекордных показателей. Из нашей страны было экспортировано ненефтяной продукции на сумму 3,348 млрд долларов США, что на 9,8% больше, чем в 2022 году. Только в декабре прошлого года стоимость экспортированной ненефтяной продукции составила 314,2 млн долларов США, что на 3,8% больше, чем годом ранее. В IV квартале прошлого года Азербайджан экспортировал ненефтяной продукции на сумму 914,2 млн долларов США, что на 7,9% больше, чем за аналогичный период 2022 года", - сказал Т.Гаджилы.