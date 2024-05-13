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Прибыль Emirates Group составила рекордные $5,1 млрд

Прибыль Emirates Group составила рекордные $5,1 млрд Прибыль Emirates Group, в которую входят базирующиеся в Дубае авиакомпания Emirates и поставщик авиационных услуг Dnata, с 1 апреля 2023 года по 31 марта 2024 года составила рекордные 18,7 млрд дирхамов ($5,1 млрд). Это говорит о росте прибыли на 71% по с
Бизнес
13 мая 2024 г. 18:30
Прибыль Emirates Group составила рекордные $5,1 млрд

Прибыль Emirates Group, в которую входят базирующиеся в Дубае авиакомпания Emirates и поставщик авиационных услуг Dnata, с 1 апреля 2023 года по 31 марта 2024 года составила рекордные 18,7 млрд дирхамов ($5,1 млрд). Это говорит о росте прибыли на 71% по сравнению с предыдущим годом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из опубликованного на сайте группы отчета.

Общая выручка группы увеличилась на 15% и составила 137,3 млрд дирхамов ОАЭ ($37,4 млрд). Прибыль авиакомпании Emirates достигла 17,2 млрд дирхамов ОАЭ ($4,7 млрд), что на 63% больше, чем в 2022-2023 финансовом году.

В 2023-2024 годах Emirates Group потратила 111 млрд дирхамов ОАЭ ($30,2 млрд) на закупку новых самолетов, повышение качества кейтеринга, увеличение грузовых авиаперевозок и улучшение наземного обслуживания авиационной техники. Группа компаний также начала строительство нового инженерного комплекса стоимостью $950 млн в международном аэропорту Аль-Мактум и заключила контракты на сумму в размере $2,7 млрд.

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