    В Азербайджане будет усовершенствован закон о госзакупках

    Бизнес
    • 03 октября, 2025
    • 14:28
    В Азербайджане будет усовершенствован закон о госзакупках

    В Азербайджане ведется работа по совершенствованию закона "О государственных закупках".

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного агентства по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком Эльнур Багиров на II Национальном форуме конкуренции в Баку.

    По его словам, на основе накопленного опыта ведется работа по совершенствованию действующего законодательства: "Однако этот процесс требует времени. Агентство считаем целесообразным учитывать как улучшения, так и обсуждавшиеся сегодня ценные идеи".

    По словам Багирова, регулирующий орган уже накопил определенный опыт в рамках закона "О государственных закупках", вступившего в силу 1 января 2024 года: "Закон - часть нашей повседневной жизни. Только опыт показывает, насколько его нормы соответствуют текущим реалиям. У нашего ведомства уже есть опыт в этой сфере, и мы стремимся его расширить, взаимодействуя с международными организациями".

