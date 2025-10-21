Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра

    В Астане состоялось III заседание Казахстанско-азербайджанского делового совета

    Бизнес
    • 21 октября, 2025
    • 12:26
    В Астане состоялось III заседание Казахстанско-азербайджанского делового совета

    В Астане в рамках казахстанско-азербайджанского бизнес-форума состоялось III заседание Казахстанско-азербайджанского делового совета на тему "Углубление экономического сотрудничества и новые горизонты партнерства".

    Как сообщает Report, мероприятие организовано Министерством торговли и интеграции Казахстана совместно с Агентством поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) при поддержке Министерства экономики Азербайджана.

    Исполнительный директор AZPROMO Юсиф Абдуллаев рассказал об инвестиционном партнерстве между нашими странами, о деятельности казахстанского бизнеса в Азербайджане и о новых возможностях для сотрудничества, включая особые экономические зоны нашей страны.

    Председатель правления Внешнеторговой палаты Казахстана Мурат Каримсаков заявил, что экономические отношения между двумя странами вышли на новый уровень, и деятельность совета оказывает сильную поддержку активному участию деловых кругов в этом процессе.

    В заключение мероприятия были обобщены итоги заседания и 14 компаниям, занимающимся производством напитков и продуктов питания, а также занятым в строительном и других секторах обеих стран, были вручены благодарности за особый вклад в развитие деловых отношений между Казахстаном и Азербайджаном.

    деловой совет заседание Казахстан Азербайджан
    Astanada Qazaxıstan–Azərbaycan İşgüzar Şurasının lll iclası keçirilib
    Kazakhstan-Azerbaijan Business Council holds 3rd meeting in Astana

    Последние новости

    12:49

    МВФ видит в мирном соглашении между Баку и Ереваном потенциал для экономсотрудничества в регионе CCA

    Бизнес
    12:48

    На Бакинском судостроительном заводе завершен капремонт судна "Ханкенди"

    Инфраструктура
    12:44

    Адвокаты Саркози подали ходатайство об его освобождении - ОБНОВЛЕНИЕ

    Другие страны
    12:41

    Президент Казахстана подчеркнул историческое значение Вашингтонских соглашений

    Внешняя политика
    12:35

    Президент Казахстана отметил вклад Ильхама Алиева в развитие двусторонних отношений

    Внешняя политика
    12:35

    Касым-Жомарт Токаев: Азербайджан для Казахстана - особая страна, братское государство

    Внешняя политика
    12:34

    Токаев: Визит президента Азербайджана важен для развития стратегического партнерства

    Внешняя политика
    12:32

    Европейские лидеры заявили о намерении усилить давление на экономику и оборонпром России

    Другие страны
    12:26

    В Астане состоялось III заседание Казахстанско-азербайджанского делового совета

    Бизнес
    Лента новостей