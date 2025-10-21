В Астане состоялось III заседание Казахстанско-азербайджанского делового совета
- 21 октября, 2025
- 12:26
В Астане в рамках казахстанско-азербайджанского бизнес-форума состоялось III заседание Казахстанско-азербайджанского делового совета на тему "Углубление экономического сотрудничества и новые горизонты партнерства".
Как сообщает Report, мероприятие организовано Министерством торговли и интеграции Казахстана совместно с Агентством поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) при поддержке Министерства экономики Азербайджана.
Исполнительный директор AZPROMO Юсиф Абдуллаев рассказал об инвестиционном партнерстве между нашими странами, о деятельности казахстанского бизнеса в Азербайджане и о новых возможностях для сотрудничества, включая особые экономические зоны нашей страны.
Председатель правления Внешнеторговой палаты Казахстана Мурат Каримсаков заявил, что экономические отношения между двумя странами вышли на новый уровень, и деятельность совета оказывает сильную поддержку активному участию деловых кругов в этом процессе.
В заключение мероприятия были обобщены итоги заседания и 14 компаниям, занимающимся производством напитков и продуктов питания, а также занятым в строительном и других секторах обеих стран, были вручены благодарности за особый вклад в развитие деловых отношений между Казахстаном и Азербайджаном.