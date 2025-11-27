В Аммане предлагается провести бизнес-форум с Азербайджаном
Бизнес
- 27 ноября, 2025
- 12:53
Иордания предлагает провести в Аммане совместный бизнес-форум с Азербайджаном.
Как сообщает Report, об этом заявил министр промышленности, торговли и снабжения Иордании Яруб Аль-Куда в ходе проходящего в Баку четвертого заседания межправительственной комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству между Азербайджаном и Иорданией.
"Одной из идей для следующего заседания совместной межправкомиссии в Аммане может быть проведение параллельно и бизнес-форума, чтобы еще больше укрепить связи между деловыми кругами наших стран", - заявил Я. Куда.
