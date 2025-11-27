Əmmanda Azərbaycanla biznes forumun keçirilməsi təklif olunur

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Biznes
    • 27 noyabr, 2025
    • 13:17
    İordaniya Əmmanda Azərbaycanla birgə biznes forumun keçirilməsini təklif edir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu İordaniyanın sənaye, ticarət və təchizat naziri Yarub Əl-Quda Ticarət, iqtisadi və texniki əməkdaşlıq üzrə Azərbaycan-İordaniya Hökumətlərarası Komissiyasının Bakıda keçirilən dördüncü iclasında bildirib.

    "Birgə Hökumətlərarası Komissiyanın Əmmanda keçiriləcək növbəti iclası üçün ideyalardan biri paralel olaraq biznes forumun da keçirilməsi ola bilər ki, bu da ölkələrimizin işgüzar dairələri arasında əlaqələri daha da möhkəmləndirəcək", - Y.Əl-Quda qeyd edib.

    В Аммане предлагается провести бизнес-форум с Азербайджаном

