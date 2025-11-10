Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    В Аддис-Абебе пройдет азербайджано-эфиопский бизнес-форум

    Бизнес
    • 10 ноября, 2025
    • 15:29
    В Аддис-Абебе пройдет азербайджано-эфиопский бизнес-форум

    С 23 по 29 ноября из Азербайджана в столицу Эфиопии - Аддис-Абебу, запланирована бизнес-миссия.

    Как сообщает Report со ссылкой на AFAZ (Организация по сотрудничеству между Африкой и Азербайджаном), в рамках миссии будут проведены азербайджано-эфиопский бизнес-форум, встречи в формате B2B и B2G, а также планируется ознакомление с деятельностью промышленных парков и производственные предприятий.

    Кроме того, запланированы встречи в MÜSİAD Ethiopia, центре MESOB (аналог ASAN Xidmət), местных госучреждениях, с торговой палатой и другими торговыми ассоциациями.

    Основная цель миссии - укрепление экономического сотрудничества между двумя странами, создание новых партнерских связей и обсуждение возможностей расширения выхода азербайджанского бизнеса на африканский рынок.

    Напомним, что в ноябре прошлого года в ходе встречи министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова c делегацией во главе с государственным министром Эфиопии Аклилу Тадессе говорилось о важности реализации потенциала экономического сотрудничества между странами, рассмотрены возможности партнерства в сферах торговли, инвестиций и "зеленой энергии".

    Стороны обсудили вопросы использования опыта Азербайджана в сфере промышленных парков и расширения сотрудничества между деловыми кругами, а также подчеркнули целесообразность расширения договорно-правовой базы для содействия развитию отношений, организации деловых мероприятий с участием субъектов бизнеса, а также обмена опытом в сферах, представляющих взаимный интерес.

    Азербайджан Эфиопия бизнес-миссия бизнес-форум

