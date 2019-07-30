УМЭО SOCAR лидирует по объему экспорта ненефтяной продукции

Управление маркетинга и экономических операций Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в январе-июне этого года возглавило список государственных предприятий, участвующих в экспортных операциях в ненефтяном секторе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на июльский "Обзор экспорта", подготовленный Центром анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

Объем экспорта управления за этот период составил 192 млн долларов, что на 13 млн долларов или 7% превышает прошлогодний показатель.

Продукция ненефтяного сектора, в основном, экспортировалась в Россию - 93,8 млн долларов. Объемы ненефтяного экспорта в Турцию составили 32,5 млн, Швейцарию - 14,7 млн, Грузию – 8,4 млн, Украину - 5,7 млн долларов.

В первую десятку в списке частных компаний-экспортеров ненефтяного сектора в январе-июне вошли местное представительство Azerbaijan International Mining Company, ООО SOCAR Polymer, ООО MKT İstehsalat Kommersiya, ООО Nine Climate, ООО Global Export Fruits, ООО Caspian Enerji-2020, ООО P-Aqro, ООО Baku Steel Company, ООО Sun Food, ООО Food Export Şəmkir. В июне также в этом списке лидировала Azerbaijan International Mining Company.

В список государственных предприятий, участвующих в экспортных операциях в ненефтяном секторе, вошли также ОАО "Азерэнержи", ООО "Азералюминиум", ЗАО AzerGold, ООО "Аграрно-промышленный комплекс Азерпамбыг", ЗАО "Азербайджанские авиалинии", ООО CTS-Agro, Аграрно-промышленный комплекс "Азертютюн", Государственное агентство по материальным резервам, "Бакинский завод нефтяного машиностроения".