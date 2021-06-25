Украинский депутат посетил офис Информационного агентства Report

Депутат Полтавского областного совета Украины, эксперт по вопросам энергетики Евгений Корф побывал в Информационном агентстве Report.

Депутат Полтавского областного совета Украины, эксперт по вопросам энергетики Евгений Корф побывал в Информационном агентстве Report.

После ознакомления с офисом главный редактор Информационного агентства Мурад Алиев представил гостю обширную информацию о деятельности агентства и отметил, что Report широко освещает новости, связанные с Украиной.

M.Алиев

M.Алиев отметил, что помимо Украины, центры Report действуют в Турции, Туркменистане, России и ряде других стран. Агентство выпускает информации на 3 языках.

Выразив благодарность за искреннюю встречу и прием, Е.Корф сказал, что это его первый визит в Азербайджан. Он посетил нашу страну в сопровождении представителей украинского бизнеса для участия на вчерашнем мероприятии в Баку, связанном с созданием Украинско-азербайджанского делового совета.

Евгений Корф

Очарованный красотами Баку депутат отметил, что украинские бизнесмены хотят принимать активное участие в восстановлении освобожденных от оккупации территорий Азербайджана, и сделают для этого все возможное.

Депутат отметил заинтересованность в дальнейшем углублении политических, экономических и культурных связей между Полтавской областью и Азербайджаном. Е.Корф отметил, что в будущем деловые связи азербайджанских и украинских предпринимателей будут расширяться, и он заинтересован в проведении необходимой для этого работы.

По мнению гостя, путь к сближению отношений между двумя странами лежит через улучшение деловых связей бизнесменов.

Встреча продолжилась обсуждением интересующих стороны вопросов.