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    Учредительное заседание Азербайджано-германского бизнес-совета состоится в ноябре

    Бизнес
    • 06 октября, 2026
    • 10:44
    Учредительное заседание Азербайджано-германского бизнес-совета состоится в ноябре

    В ноябре состоится учредительное заседание Азербайджано-германского бизнес-совета.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Самед Баширли на Германо-Азербайджанской конференции по связанности в Баку.

    По его словам, официальный визит президента Ильхама Алиева в Берлин в июле запомнился встречами на высшем уровне и содержательными обсуждениями.

    "В рамках визита было подписано Совместное заявление о стратегической повестке двустороннего партнерства, достигнута договоренность о создании Азербайджано-германского бизнес-совета. Совместно с нашими немецкими партнерами мы в настоящее время работаем над тем, чтобы преобразовать эту политическую динамику в финансируемые проекты и обеспечить необходимое финансирование для их успешной реализации. С целью продвижения этих усилий, продолжения обсуждаемых в настоящее время конкретных инициатив и проведения учредительного заседания Азербайджано-германского бизнес-совета мы планируем поездку в Германию в начале ноября этого года", - сказал он.

    Самед Баширли Азербайджано-германские отношения
    Azərbaycan-Almaniya Biznes Şurasının təsis görüşü noyabrda keçiriləcək
    Founding meeting of Azerbaijan-Germany Business Council set for November
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