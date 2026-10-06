Учредительное заседание Азербайджано-германского бизнес-совета состоится в ноябре

В ноябре состоится учредительное заседание Азербайджано-германского бизнес-совета.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Самед Баширли на Германо-Азербайджанской конференции по связанности в Баку.

По его словам, официальный визит президента Ильхама Алиева в Берлин в июле запомнился встречами на высшем уровне и содержательными обсуждениями.

"В рамках визита было подписано Совместное заявление о стратегической повестке двустороннего партнерства, достигнута договоренность о создании Азербайджано-германского бизнес-совета. Совместно с нашими немецкими партнерами мы в настоящее время работаем над тем, чтобы преобразовать эту политическую динамику в финансируемые проекты и обеспечить необходимое финансирование для их успешной реализации. С целью продвижения этих усилий, продолжения обсуждаемых в настоящее время конкретных инициатив и проведения учредительного заседания Азербайджано-германского бизнес-совета мы планируем поездку в Германию в начале ноября этого года", - сказал он.