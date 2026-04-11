Участникам VI Стартап-форума в Баку выделены гранты

Сегодня успешно прошел VI Стартап-форум для детей и подростков в возрасте от 6 до 17 лет - одно из ключевых бизнес-образовательных мероприятий в Азербайджане.

Как сообщает Report, мероприятие, организатором которого выступает "Бизнес-школа Miniboss", уже стало важной и устоявшейся традицией в сфере предпринимательства в Азербайджане.

В этом году на форуме 20 команд представили свои бизнес-проекты известным предпринимателям и инвесторам местного бизнес-сообщества по двум направлениям - в категориях SIFE (Startups in Innovative Free Entrepreneurship) и SAGE (Startups for the Advancement of a Global Environment). Из них 11 команд выступили в категории SIFE, а 9 команд - в категории SAGE.

Отметим, что SIFE охватывает стартапы, созданные в области свободного предпринимательства, а SAGE - проекты, направленные на развитие глобальной окружающей среды.

В рамках Форума молодые стартаперы представили свои проекты, презентовав жюри бизнес-планы, преимущества идеи, целевую аудиторию, исследование рынка, финансовые показатели и потребности в начальном капитале. Презентации были оценены профессиональным жюри, и для реализации проектов отобранных команд были выделены соответствующие гранты.

В категории SIFE проекту DuoWipe выделен грант в размере 1 330 манатов, "6 scents" - 1 450 манатов, Volex - 1 260 манатов, Le Pass - 2 200 манатов, Ash&Aura - 1 530 манатов, Nakhishli - 1 825 манатов. Жюри Форума приняло решение о выделении гранта проекту Choco Bricks в размере 1 720 манатов, Gadget Bag - 990 манатов, Melt Belt - 1 130 манатов, The Cube - 1 100 манатов и SmellWell - 1 150 манатов.

В категории SAGE проекту Land of Legacy by Karabakh выделен грант в размере 3 230 манатов, Risetia - 1 615 манатов, Jorably - 2 730 манатов, İrs Bows - 2 685 манатов, Silque - 2 230 манатов, Sea-tea Library - 2 045 манатов, Wipey" - 1 045 манатов, Noosh - 1 575 манатов и Yurdsip - 1 060 манатов.

Отметим, что "Бизнес-школа Miniboss" является единственной школой, представленной более чем в 70 филиалах в 27 странах, использующей инновационные методологии работы на глобальном рынке. Школа на основе своей уникальной методики создает широкие возможности для раскрытия полного предпринимательского потенциала детей в возрасте 6–17 лет и выявления их сильных лидерских качеств. Международная образовательная сеть "Бизнес-школы Miniboss", как и каждый год, в этом году также организует Стартап-форум, Национальный и Мировой чемпионаты по предпринимательству среди детей и подростков в возрасте 6–17 лет. В этом году Мировой чемпионат пройдет 9–12 июля в городе Давос, Швейцария.