Bakıda keçirilən 6-cı Startap Forumunun iştirakçılarına qrantlar ayrılıb
- 11 aprel, 2026
- 17:38
Bu gün Azərbaycanın ən önəmli biznes təhsil tədbirlərindən biri olan 6-17 yaşlı uşaqlar və yeniyetmələr arasında 6-cı Startap Forumu uğurla baş tutub.
"Report" xəbər verir ki, təşkilatçısı "Miniboss Biznes Məktəbi" olan bu tədbir artıq Azərbaycanda sahibkarlıq sahəsində formalaşmış mühüm bir ənənəyə çevrilib.
Bu il də Forumda 20 komanda iki istiqamət üzrə - SIFE ("Startups in Innovative Free Entrepreneurship") və SAGE ("Startups for the Advancement of a Global Environment") kateqoriyalarında biznes layihələrini yerli biznes ictimaiyyətinin tanınmış sahibkar və investorlarına təqdim ediblər. Onlardan 11 komanda SIFE, 9 komanda isə SAGE kateqoriyası üzrə çıxış edib.
Qeyd edək ki, SIFE - sərbəst sahibkarlıq üzrə yaradılan startapları, SAGE isə qlobal ətraf mühitin inkişafına yönəlmiş layihələri əhatə edir.
Forum çərçivəsində gənc startapçılar layihələrini təqdim edərək biznes planlarını, ideyanın üstünlüklərini, hədəf auditoriyasını, bazar araşdırmasını, maliyyə göstəricilərini və ilkin kapital ehtiyaclarını münsiflər heyətinə təqdim ediblər. Təqdimatlar peşəkar münsiflər heyəti tərəfindən qiymətləndirilib və seçilən komandaların layihələrinin həyata keçirilməsi üçün müvafiq qrantlar ayrılıb.
Belə ki, SIFE kateqoriyası üzrə "DuoWipe" layihəsinə 1 330 manat, "6 scents"ə 1 450 manat, "Volex"ə 1 260 manat, "Le Pass"a 2 200 manat, "Ash&Aura"yə 1 530 manat, "Nakhishli"yə 1 825 manat qrant ayrılıb. Forumun münsifləri "Choco Bricks" layihəsinə 1 720 manat, "Gadget Bag"ə 990 manat, "Melt Belt"ə 1 130 manat, "The Cube" 1 100 manat və "SmellWell"ə 1 150 manat qrant ayrılması ilə bağlı qərar verib.
SAGE kateqoriyası üzrə isə "Land of Legacy by Karabakh" layihəsinə 3 230 manat, "Risetia"ya 1 615 manat, "Jorably"yə 2 730 manat, "İrs Bows"ə 2 685 manat, "Silque"ə 2 230 manat, "Sea-tea Library"yə 2 045 manat, "Wipey"yə 1 045 manat, "Noosh"a 1 575 manat və "Yurdsip"ə 1 060 manat qrant ayrılıb.
Qeyd edək ki, "Miniboss Business School" qlobal bazarda yenilikçi iş metodologiyalarından istifadə edən 27 ölkədə 70-dən çox filialda mövcüd olan yeganə məktəbdir. Məktəb özünəməxsus metodikasına əsasən 6-17 yaşarası uşaqların tam sahibkarlıq potensialının üzə çıxarılmasına və güclü liderlik keyfiyyətlərinin aşkar olunmasına geniş imkanlar yaradır. Beynəlxalq Təhsil Şəbəkəsi olan "Miniboss Business School" hər il olduğu kimi bu ildə sahibkarlıq üzrə 6-17 yaşlı uşaqlar və yeniyetmələr arasında Startap Forumu, Milli və Dünya çempionatları təşkil edir. Bu il Dünya Çempionatı 9-12 iyul tarixlərində İsveçrənin Davos şəhərində keçiriləcək.