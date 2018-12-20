Uber оштрафовали на 400 тыс. евро во Франции

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Транспортная компания Uber оштрафована на €400 тыс. за нарушение норм безопасности при хранении персональных данных клиентов.

Как передает Report, об этом сообщило агентство France Presse.

По их данным, такое решение приняла сегодня французская Национальная комиссия по вопросам информационных прав и свобод - основной независимый контролирующий и регулирующий орган в этой сфере.

"Данные о пользователях этого сервиса были защищены в недостаточной степени", - констатировали эксперты комиссии.

Согласно их мнению, принятие надлежащих мер могло бы предотвратить ту утечку сведений, которая произошла в ноябре 2017 года, когда руководство Uber признало, что хакеры похитили у фирмы персональные сведения по 57 млн человек.