Тюркские страны будут создавать совместные бренды

12:25

На Тюркской торговой выставке, которая пройдет в Стамбуле 7-9 ноября этого года, будут созданы совместные бренды тюркских государств.

Как сообщает Report, об этом на конференции-презентации выставки сказала представитель ведомства-организатора - Торгово-инвестиционного сотрудничества тюркских государств Айгюн Алиева.

"Эта выставка проводится ежегодно, ее целью является развитие связей между тюркскими государствами в сфере торговли, промышленности, инвестиций, технологий, услуг и других сферах, расширение сотрудничества между бизнесменами. На выставке будут представлены новые продукты и технологии в более чем 20 сферах, будут обсуждаться инвестиционные возможности стран, проблемы предпринимателей, предложения по их решению и другие актуальные вопросы. Тюркские государства с населением 178 млн человек и экономическим потенциалом (валовым внутренним продуктом) в 1,9 трлн долларов США предоставляют большие возможности благодаря богатым природным ресурсам и расположению на стратегическом торговом пути, коим является Средний коридор. Представители частного сектора не должны оставаться в стороне от данного процесса и должны расширять взаимные инвестиции и сотрудничество", - отметила она.