Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    ТЮРКПА: Объем внешней торговли тюркских государств достиг $1,2 трлн

    Бизнес
    • 07 апреля, 2026
    • 11:29
    ТЮРКПА: Объем внешней торговли тюркских государств достиг $1,2 трлн

    Совокупный объем внешней торговли тюркских государств достиг $1,2 трлн в год, при этом взаимная торговля между ними оценивается примерно в $57 млрд.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель комиссии по экономическому сотрудничеству Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТЮРКПА), депутат Мажилиса парламента Казахстана Анас Баккожаев на 13-м заседании комиссии в Милли Меджлисе Азербайджана.

    По его словам, совокупный валовой внутренний продукт (ВВП) тюркских государств составляет около $2,1 трлн в год, а их доля в мировой экономике достигает примерно 2%.

    "Тюркские государства обладают значительным потенциалом для наращивания экспорта как друг к другу, так и на рынки Азии и Европы. Взаимовыгодное экономическое сотрудничество, увеличение внутренней торговли, диверсификация экономики и развитие малого и среднего бизнеса должны способствовать укреплению сотрудничества", - отметил он.

    Баккожаев подчеркнул, что для этого уже предпринимаются конкретные шаги, включая формирование прочной правовой базы экономического взаимодействия, усиление связей между ключевыми институтами, а также создание специализированных механизмов.

    "Речь идет о таких инициативах, как Тюркский инвестиционный фонд, Тюркская торгово-промышленная палата, комитет по упрощению торговли, а также реализация конкретных проектов - в том числе соглашения о цифровом экономическом партнерстве, создание специальной экономической зоны "Туран", рабочей группы по "зеленым финансам" и Тюркской патентной платформы", - добавил он.

    Türk dövlətləri arasında qarşılıqlı ticarətin illik dəyəri açıqlanıb

