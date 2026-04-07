ТЮРКПА: Объем внешней торговли тюркских государств достиг $1,2 трлн

Совокупный объем внешней торговли тюркских государств достиг $1,2 трлн в год, при этом взаимная торговля между ними оценивается примерно в $57 млрд.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комиссии по экономическому сотрудничеству Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТЮРКПА), депутат Мажилиса парламента Казахстана Анас Баккожаев на 13-м заседании комиссии в Милли Меджлисе Азербайджана.

По его словам, совокупный валовой внутренний продукт (ВВП) тюркских государств составляет около $2,1 трлн в год, а их доля в мировой экономике достигает примерно 2%.

"Тюркские государства обладают значительным потенциалом для наращивания экспорта как друг к другу, так и на рынки Азии и Европы. Взаимовыгодное экономическое сотрудничество, увеличение внутренней торговли, диверсификация экономики и развитие малого и среднего бизнеса должны способствовать укреплению сотрудничества", - отметил он.

Баккожаев подчеркнул, что для этого уже предпринимаются конкретные шаги, включая формирование прочной правовой базы экономического взаимодействия, усиление связей между ключевыми институтами, а также создание специализированных механизмов.

"Речь идет о таких инициативах, как Тюркский инвестиционный фонд, Тюркская торгово-промышленная палата, комитет по упрощению торговли, а также реализация конкретных проектов - в том числе соглашения о цифровом экономическом партнерстве, создание специальной экономической зоны "Туран", рабочей группы по "зеленым финансам" и Тюркской патентной платформы", - добавил он.