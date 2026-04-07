    Türk dövlətləri arasında qarşılıqlı ticarətin illik dəyəri açıqlanıb

    Biznes
    • 07 aprel, 2026
    • 10:50
    Türk dövlətləri arasında qarşılıqlı ticarətin illik dəyəri açıqlanıb

    Türk dövlətlərinin xarici ticarətinin ümumi dəyəri 1,2 trilyon ABŞ dolları, onlar arasında qarşılıqlı ticarətin illik dəyəri isə təxminən 57 milyard ABŞ dollarıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Türk Dövlətləri Parlament Assambleyasının (TÜRKPA) İqtisadi əməkdaşlıq komissiyasının Milli Məclisdə keçirilən "TÜRKPA üzv dövlətlərinin birgə iqtisadi fəaliyyətinin həyata keçirilməsinin reallıqları və perspektivləri" mövzusunda 13-cü iclasında Komissiyanın sədri, Qazaxıstan Parlamenti Məclisinin deputatı Anas Bakkojayev bildirib.

    Bundan başqa, onun sözlərinə görə, il ərzində türk dövlətləri 2,1 trilyon ABŞ dolları dəyərində ümumi daxili məhsul (ÜDM) istehsal edirlər, onların dünya iqtisadiyyatındakı payı təxminən 2 % təşkil edir.

    "Türk dövlətləri həm bir-birlərinə, həm də Asiya və Avropa bazarlarına ixracı artırmaq üçün böyük imkanlara malikdirlər. Onların arasında qarşılıqlı faydalı iqtisadi əməkdaşlıq, daxili ticarətin artırılması yolu ilə iqtisadi diversifikasiyanın təmin edilməsi, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı əməkdaşlığın möhkəmlənməsinə öz töhfəsini verməlidir. Bunun üçün lazımi addımlar atılmaqdadır. Bunlar, türk dövlətlərinin iqtisadi əməkdaşlığı üçün möhkəm hüquqi bazanın formalaşdırılması, türk dövlətlərinin əsas qəbuletmə mərkəzləri arasında qarşılıqlı əlaqənin gücləndirilməsi, ​Türk İnvestisiya Fondu, Türk Ticarət və Sənaye Palatası və ticarətin asanlaşdırılması komitəsi kimi institutların həyata keçirəcəyi spesifik mexanizmlərin yaradılması, ​Birgə iqtisadi fəaliyyəti gücləndirmək üçün konkret layihələrin həyata keçirilməsi, məsələn, Rəqəmsal İqtisadi Tərəfdaşlıq Sazişi, Turan Xüsusi İqtisadi Zonası (SEZ), "yaşıl maliyyə" üzrə işçi şurası, eləcə də Türk Patent Platformasıdır", - deyə A.Bakkojayev qeyd edib.

    Türk Dövlətləri Parlament Assambleyası (TÜRKPA) Türk dövlətləri İqtisadi Əməkdaşlıq Komissiyası Anas Bakkojayev
    ТЮРКПА: Объем внешней торговли тюркских государств достиг $1,2 трлн

    Son xəbərlər

    11:44

    Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri region üçün nümunəvi əməkdaşlıq modeli kimi qəbul olunur - RƏY

    Xarici siyasət
    11:40

    İsrail İranda azot turşusu istehsalı obyektinə hücum edib

    Digər ölkələr
    11:39

    "Sabah"ın U-18 komandası Çempionlar Liqasında mübarizəyə başlayır

    Komanda
    11:38

    Təhlükəsizlik boşluqları aşkarlanmış dövlət informasiya resurslarının sayı martda 2 dəfə artıb

    İKT
    11:32

    Enerji və nəqliyyat layihələri Azərbaycan–Gürcüstan tərəfdaşlığının əsas sütunlarıdır - RƏY

    Milli Məclis
    11:28

    Azərbaycanın dövlət qurumlarına kiberhücumlar 6 % azalıb

    İKT
    11:27

    Xocavənd şəhərinə daha 33 ailə yola salınıb

    Daxili siyasət
    11:26

    Lənkəranın iki kəndində su kəsiləcək

    İnfrastruktur
    11:26

    Milli Məclisin növbəti plenar iclasının vaxtı və gündəliyi açıqlanıb

    Milli Məclis
